كاسيميرو: عودة نيمار إلى برشلونة ستربك ريال مدريد

أكد اللاعب البرازيلي كارلوس كاسيميرو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن عودة مواطنه نيمار دا سيلفا لصفوف برشلونة ستمثل مشكلة للنادي الملكي لأن النجم البرازيلي، على حد تعبيره، لاعب كبير وقادر على إحداث الفارق لصالح أي فريق يلعب له.

وقال كاسيميرو، الذي يشارك مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أميركا 2019، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: إنه نجم كبير للغاية وإذا ذهب إلى برشلونة فسيكون هذا أمرا معقدا بالنسبة لنا، لأنهم بذلك سيكون لديهم لاعب آخر مهم، أما إذا جاء إلى ريال مدريد فسيكون مرحبا به.

وكانت وسائل الإعلام المختلفة قد تكهنت في الأيام الأخيرة باقتراب عودة نيمار لبرشلونة هذا الصيف، وأن النادي الكاتالوني بدأ مفاوضات جادة لاستعادة نجمه البرازيلي الذي رحل عنه قبل موسمين إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفتح ناصر الخليفي، مالك باريس سان جيرمان، بتصريحاته التي قالها لوسائل الإعلام في فرنسا خلال اليومين الماضيين، الباب أمام التكهنات برحيل نيمار بعدما أكد أنه لن يمانع في انتقاله إلى أي نادٍ آخر إذا ما أرادا اللاعب ذلك.

وقال الخليفي في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: لن أترك مبابي يرحل لأي نادٍ، ولم يجبر أحد نيمار على التوقيع لباريس سان جيرمان، لا أريد التعاقد مع المزيد من النجوم، أرغب في لاعبين بعقليات مختلفة.

وردا على سؤال حول الصفقات الجديدة التي أبرمها ريال مدريد هذا الصيف، أجاب كاسيميرو قائلا: ريال مدريد دائما ما يأتي بلاعبين على مستوى عال مثل هازارد ورودريغو، نرحب بهم جميعا، سيكون لهم دور كبير بجانب باقي الفريق.