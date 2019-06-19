مدرب فنزويلا يشكر "تقنية الفيديو" بعد التعادل مع البرازيل

أنقذت تقنية حكم الفيديو المساعد فنزويلا مرة أخرى في كأس كوبا أميركا لكرة القدم الليلة الماضية بعدما حرمت البرازيل البلد المستضيف من هدفين لتنتهي مواجهتهما في المجموعة الأولى بالتعادل بدون أهداف.

وتُركت البرازيل، التي ألغى الحكم هدفا آخر لها، تتحسر على الفرص المهدرة بعد أداء ضعيف آخر أحبط جماهيرها بعدما هز روبرتو فيرمينو الشباك للبلد المستضيف في نهاية الشوط الأول، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود خطأ لاعب ليفربول، وسجل البديل غابرييل جيسوس هدفا بعد مرور ساعة من اللعب غير أن حكم الفيديو المساعد تدخل لإلغائه بسبب وجود تسلل ضد فيرمينو.

وبدا أن فيليب كوتينيو أحرز هدف الفوز قبل ثلاث دقائق من النهاية، لكن حكم الفيديو المساعد تدخل مرة أخرى، إذ بدا أن فيرمينو لمس الكرة بيده قبل أن تتهيأ أمام كوتينيو.

وكال رفائيل دودامل مدرب فنزويلا المديح لتقنية حكم الفيديو المساعد والتي أنقذت فريقه أربع مرات في البطولة إذ تدخلت لإلغاء هدفين لبيرو في التعادل بدون أهداف في المباراة الأولى.

وقال دودامل: يحيا حكم الفيديو.لعبنا مباراة شبه مثالية أمام مكون من لاعبين مذهلين. البرازيل وضعتنا في اختبار لكن الفريق كان يعرف ما الذي يجب عليه فعله وتذكر الخطط التي وضعناها، هذه نتيجة تاريخية لنا.

وتتصدر البرازيل المجموعة بأربع نقاط متفوقة بفارق الأهداف على بيرو التي تغلبت 3-1 على بوليفيا في وقت سابق، كما تلعب ضد بيرو في آخر مباريات المجموعة يوم السبت ويحتاج الطرفان للتعادل فقط لضمان مكانهما في دور الثمانية، كما تلعب فنزويلا التي تملك نقطتين ضد بوليفيا متذيلة الترتيب بدون رصيد في اليوم ذاته.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية بالإضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.