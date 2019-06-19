"يويفا" يرفض طعن النادي الباريسي على عقوبة إيقاف نيمار

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الأربعاء، أنه رفض طعنا ضد عقوبة إيقاف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان لثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا بسبب سبه لطاقم التحكيم عقب خروج الفريق الفرنسي من البطولة القارية الموسم الماضي.

ووصف نيمار تقنية حكم الفيديو المساعد بأنها "مخزية" عقب منح مانشستر يونايتد ركلة جزاء حاسمة على استاد بارك دي برينس والتي سجل منها الفريق الإنجليزي ليتأهل لدور الثمانية بعد تطبيق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الملعب.

وتم إيقاف اللاعب البرازيلي في أبريل الماضي عن خوض ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا وتقدم سان جيرمان بالتماس ضد القرار.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان: تم رفض الطعن المقدم من باريس سان جيرمان. وبناء على ذلك، فإنه تم تثبيت قرار لجنة القيم والانضباط بالاتحاد الأوروبي الصادر في 25 أبريل.

ويبدو أن مشكلات نيمار تتزايد هذا الأسبوع، حيث منعت سلطات الضرائب البرازيلية اللاعب من التصرف في قصور وممتلكات عقارية وسط نزاع طويل الأمد بشأن الضرائب.

وعلاوة على ذلك، فقد تم اتهام نيمار في الأسابيع الأخيرة بالاغتصاب، وهو ما تحقق فيه الشرطة البرازيلية لكن اللاعب ينفي.

وتم استبعاد نيمار من تشكيلة البرازيل بكأس كوبا أميركا المقامة على أرض بلاده بسبب إصابة في أوتار الكاحل.