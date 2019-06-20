الشرطة تقبض على "طيار" متورط في مقتل الأرجنتيني سالا

المصدر: لندن - أ ف ب

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية يوم الخميس، أن الرجل الذي ألقت الشرطة البريطانية القبض عليه بتهمة القتل غير العمد وأفرجت عنه لاحقا على خلفية وفاة المهاجم الأرجنتيني إيميليانو سالا إثر تحطم طائرته فوق مياه بحر المانش، هو الطيار ديفيد هندرسون الذي أشرف على تنظيم رحلة لاعب نانت الفرنسي السابق إلى ويلز.

وقضى المهاجم الأرجنتيني (28 عاما) إثر تحطم طائرة كان على متنها والطيار ديفيد إيبوتسون في 21 يناير في بحر المانش، وهي في طريقها من مدينة نانت الفرنسية حيث كان يدافع عن ألوان فريقها، إلى العاصمة الويلزية التي انتقل إلى فريقها كارديف سيتي.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن المشتبه به الذي ألقت الشرطة القبض عليه يوم الأربعاء هو هندرسون، وهو طيار خاص يبلغ 64 عاما من يورك، يعمل بانتظام مع ويلي ماكاي، وكيل أعمال كروي تم تكليف نجله مارك إبرام الصفقة بتوكيل من نادي نانت.

وكان ماكاي الذي ساعد اللاعب الأرجنتيني في تنظيم رحلته، اتهم في فبراير الماضي نادي كارديف بالتخلي عن سالا. فيما أشار النادي الويلزي إنه اقترح على لاعبه رحلة تجارية لكنه رفض عرضه.

وقال ماكاي انه تعاون مع طيار صاحب خبرة، وهو ديفيد هندرسون، من أجل تنظيم الرحلة. ولكن يوم الحادث المشؤوم كان الطيار ديفيد إيبوتسون (59 عاما) هو من يقود الطائرة.

وكان مكتب التحقيقات البريطاني في الحوادث الجوية توصل في فبراير أن الطائرة الصغيرة التي كانت تقل سالا لا يسمح لها بالقيام برحلات تجارية.

وبحسب معلومات هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" لم يكن يحق للطيار إيبوتسون التحليق ليلا بسبب عدم قدرته على تمييز الألوان ولم تكن رخصته تتضمن "تصنيف التحليق الليلي".

وتم انتشال جثة سالا من حطام الطائرة في فبراير الماضي، ولكن لم يتم العثور على جثة إيبوتسون.