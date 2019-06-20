رئيس الـ"كاف": المنتخبات طلبت استخدام تقنية الفيديو في ربع النهائي

قال أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إن كل الدول المشاركة في كأس الأمم اتفقت على استخدام تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد اعتبارا من دور الثمانية وليس منذ بداية البطولة.



وأثار حكم الفيديو المساعد الكثير من الجدل في كرة القدم الإفريقية خلال الفترة الأخيرة بعد استخدامه في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وقرر الاتحاد الإفريقي إيقاف الحكم المصري، جهاد جريشة، بسبب ما قال إنها "أخطاء" ارتكبها خلال إدارته لذهاب نهائي دوري الأبطال الذي انتهى بالتعادل 1-1 بين الوداد المغربي والترجي التونسي.



وفي هذه المباراة ألغى جريشة هدفا للوداد صاحب الأرض بعد استشارة حكم الفيديو المساعد الذي لجأ إليه مرة أخرى عقب مطالبة الفريق المغربي باحتساب ركلة جزاء في الشوط الثاني. ورفض الحكم المصري، الذي رفع عنه الاتحاد الإفريقي الإيقاف لاحقا، احتسابها بعد مراجعة الإعادة في شاشة على جانب الملعب، وفي لقاء الإياب انسحب الوداد في الشوط الثاني بعد أن طالب باللجوء لحكم الفيديو المساعد عقب تسجيل هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، لكن جرى إبلاغه بأن النظام لا يعمل. وقرر "كاف" لاحقا إعادة المباراة بعد كأس الأمم الإفريقية.



وخضع الحكم الجزائري مهدي عبيد لتحقيق في الاتحاد الإفريقي في نوفمبر الماضي بعد قرارات مثيرة للجدل عقب استشارة حكم الفيديو المساعد في ذهاب نهائي دوري الأبطال بين الترجي ومستضيفه الأهلي المصري. وتم تبرئة عبيد من ارتكاب أي مخالفة لاحقا.



وقال أحمد في مؤتمر صحافي حاشد بالقاهرة عشية انطلاق كأس الأمم إن الافتقار للخبرات الكافية جعل من غير الممكن استخدام تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد منذ بداية البطولة.



وسيبدأ استخدام التكنولوجيا اعتبارا من دور الثمانية. وتستضيف مصر أول نسخة موسعة لكأس الأمم بمشاركة 24 فريقا بدلا من 16 في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو .