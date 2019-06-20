ساري: "الإصرار" حول وجهتي إلى يوفنتوس

قال الإيطالي ماوريسيو ساري، خلال تقديمه كمدير فني لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إنه تأثر كثيرا بعدما حاول حامل لقب الدوري الإيطالي التعاقد معه.

وقال ساري خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الخميس بملعب أليانز أرينا: تلقي اتصالات من يوفنتوس كان بمثابة إحساس رائع لأنني رأيت أن النادي كان مصمما للغاية لاختياري.

وأضاف ساري (60 عاما) أنه لا يشعر بأن التعاقد مع يوفنتوس، بعد ترك فريق تشيلسي الفائز بالدوري الأوروبي، هو القرار الأكثر ثورية الذي اتخذه في مسيرته.

وعن رحيله من نابولي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي، قال ساري إنه شعر ببعض الشكوك حول قدرته على الاستمرار، وفي نفس الوقت قرر نابولي تعيين كارلو أنشيلوتي.

وبينما يؤرق ماضي ساري مع نابولي بعض مشجعي يوفنتوس، قال المدرب إنه معتاد على التشكيك أينما يصل، وأن أفضل شيء للتخلص من هذا هو تحقيق الانتصارات.

وقال عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو: دربت العديد من اللاعبين الجيدين، والآن يتعين علي أن أتعامل مع أفضلهم.

وأضاف: لقد حقق العديد من الأرقام القياسية. أتمنى مساعدته لتحقيق المزيد. كان لدي مهاجم (غونزالو هيغواين، حاليا في يوفنتوس) سجل العدد القياسي من الأهداف في الدوري (36 هدفا سجلها مع نابولي في 2016)، وأريد أن أحظى بهذا مرة أخرى.

ويتوقع ساري منافسة شرسة في الدوري الإيطالي في الموسم المقبل، حيث ستعود الحياة للدوري الإيطالي بوجود مدربين جدد مثل أنطونيو كونتي مع إنتر ميلان وماركو جيامباولو مع ميلان.

يذكر أن يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي في آخر ثماني مواسم.

وبعد طرح عقد اجتماع مع رونالدو خلال الأيام المقبلة، قال ساري إنه سيرتب مع النادي الاجتماع بلاعبين كممثلين عن الفريق.

وأضاف ساري أن عادته الخاصة بارتداء ملابس رياضية خلال المباريات لم يتم تناولها بعد. وقال: أفضل ارتداءها، ولكن يمكننا التحدث في هذا الأمر. الشيء المهم هو، نظرا لعمري، ألا يجعلوني أجلس على دكة البدلاء عاريا.