ميسي يتوعد قطر قبل مباراة كوبا أميركا

يؤمن ليونيل ميسي بقدرة المنتخب الأرجنتيني على الفوز على قطر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا).

وبعد الخسارة أمام كولومبيا صفر - 2 في الجولة الأولى ثم التعادل مع باراغواي 1 /1 في الجولة الثانية، أصبح لا بديل أمام التانغو الأرجنتيني سوى الفوز على المنتخب القطري للحفاظ على فرصته في العبور إلى دور الثمانية.

وسجل ميسي هداف برشلونة الإسباني هدف التعادل للأرجنتين بعد أن تقدم ريتشارد سانشيز بهدف لباراغواي.

وقال ميسي: هناك حالة من التصميم في الفريق على تحقيق الفوز أمام قطر، علينا أن نواصل النظر إلى الأمام من أجل الفريق.

وأضاف: في الدقائق الأولى تحكمنا في الكرة بشكل جيد، لكن بعد تقدم باراغواي بهدف ارتبكنا بعض الشيء، وفي الشوط الثاني فعلنا كل ما في وسعنا ونجحنا في تسجيل هدف التعادل.