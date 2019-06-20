"فيفا" يكلف فاطمة سامورا بمهمة إصلاح الاتحاد الإفريقي

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الإفريقي (كاف) في بيان مشترك يوم الخميس إن فاطمة سامورا الأمين العام للـ "فيفا" ستشرف على شؤون اللعبة في القارة لمدة ستة أشهر، اعتباراً من أغسطس من أجل المساعدة في عملية إصلاح المنظمة.

وذكرت مصادر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) اتخذت قرارا مفاجئا يوم الأربعاء بالتخلي عن إدارة المؤسسة القارية لتظهر فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على الساحة "كمندوبة فيفا لشؤون إفريقيا".

وتم تلاوة البيان المشترك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، الذي يتعرض لحالة من الحصار، في القاهرة يوم الخميس عشية انطلاق كأس الأمم الإفريقية لكن أحمد رفض الرد على أسئلة بخصوص هذا الموضوع.

وأضاف بيان الـ"فيفا والكاف": اقترح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على اللجنة التنفيذية للكاف طلب مساعدة الفيفا في تقييم الوضع الحالي في كرة القدم الإفريقية والمساعدة على الإسراع في تطبيق عملية الإصلاح الجارية حاليا التي تهدف لأن يعمل الكاف بشفافية وكفاءة.

وستتولى سامورا مهمة لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول أغسطس 2019 وحتى 31 يناير 2020 وهي فترة قابلة للتجديد لستة أشهر.

وتابع البيان: اللجنة التنفيذية وافقت بالإجماع على مقترح الرئيس. وفي ضوء ذلك، اتفق الفيفا والكاف على تعيين فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا كمندوبة عن الاتحاد الدولي لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول أغسطس 2019 وحتى 31 يناير 2020، وهي فترة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، ستساعد سامورا مجموعة من الخبراء الذين سيعملون بروح الشراكة مع الرئيس أحمد وفريقه في العديد من المسائل.

وقال البيان إن هذه المسائل تتضمن الإشراف على إدارة عمليات الكاف، بما في ذلك الحوكمة والإجراءات التنفيذية، وضمان تنظيم محترف لجميع بطولات الاتحاد الإفريقي ودعم نمو وتطور اللعبة في كل الدول الأعضاء في الكاف.

وستحتفظ سامورا خلال تلك الفترة بمنصبها كأمين عام للـ"فيفا"، وقال البيان إن مجلس الفيفا أقر هذه الخطوة "الاستثنائية والمؤقتة". كما سيجري الفيفا أيضا مراجعة مالية جنائية للتمويل الذي منحه للكاف.

وتردد أن فكرة إرسال سامورا لإفريقيا صاغها جياني إنفانتينو رئيس الفيفا والنيجيري أماغو بينيك النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي في أعقاب احتجاز الشرطة الفرنسية لأحمد لفترة قصيرة الأسبوع الماضي لاستجوابه بشأن مزاعم فساد.

وأبلغت مصادر داخل الـ"كاف" رويترز يوم الخميس أن أحمد، الذي يسعى للتمسك ببعض مظاهر السلطة أو حتى أن يترك منصبه بدون أن يتم إيقافه، جرى إجباره على القبول بالصفقة على أن يقترحها هو على زملائه في الاتحاد القاري.

ومع سعي الـ"فيفا" لتحسين صورة كرة القدم، شكلت أزمة أحمد مصدر إحراج كبير لإنفانتينو الذي يسعى لوجه جديد ونظيف للـ"فيفا" يخلو من الفساد.

ويتولى أحمد، الذي يخضع لتحقيق من قبل لجنة القيم بالـ"فيفا" بسبب مزاعم الفساد والتحرش الجنسي، منصب نائب رئيس الـ"فيفا" بحكم منصبه كرئيس للاتحاد الإفريقي.

ولم تتعرض كرة القدم الإفريقية لهزة فقط بسبب الإطاحة بعمرو فهمي الأمين العام للكاف بسبب كشفه عن مخالفات، بل أيضا لانسحاب الوداد المغربي من إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي ومزاعم عن مهاجمة أحد نواب رئيس الاتحاد الإفريقي لحكم.

وتنطلق كأس الأمم الإفريقية في مصر يوم الجمعة حيث تلعب مصر صاحبة الضيافة أمام زيمبابوي في لقاء الافتتاح.