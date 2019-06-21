الأوروغواي تتعادل بصعوبة مع اليابان في كوبا أميركا

عدلت أوروغواي تأخرها مرتين لتتعادل 2 - 2 مع اليابان في كأس كوبا أميركا لكرة القدم الليلة الماضية بمساعدة قرارين تحكيميين مثيرين للجدل لكنها ستنتظر حتى آخر مباراة في المجموعة لضمان التأهل لدور الثمانية.

ومنح كوجي ميوشي التقدم لليابان، المشاركة ببطاقة دعوة، بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 25 وأدرك لويس سواريز التعادل بعد ذلك بسبع دقائق من ركلة جزاء بعد مراجعة مثيرة للجدل من حكم الفيديو المساعد. واحتسب خطأ ضد المدافع ناوميتشي أويدا، الذي بدا أن تعرض لخطأ من إدينسون كافاني في صراعهما على الكرة، وسط ذهول الفريق الآسيوي.

واستعادت اليابان التقدم في الدقيقة 59 إذ استغل ميوشي خطأ من فرناندو موسليرا حارس أوروغواي ليحرز هدفه الثاني في المباراة. لكن أوروغواي الفائزة بلقب كوبا أميركا 15 مرة أدركت التعادل مرة أخرى بعد ذلك بسبع دقائق بضربة رأس من المدافع خوسيه خيمنيز. وتتصدر أوروغواي المجموعة بأربع نقاط بينما تأتي اليابان في المركز الثالث بنقطة واحدة. وتلعب تشيلي صاحبة المركز الثاني بثلاث نقاط ضد الإكوادور متذيلة الترتيب بدون رصيد يوم الجمعة.