إنفانتينو يهدد إيران ويطالب بوقف اضطهاد "المشجعات"

حث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو إيران على ضمان دخول النساء إلى الملاعب في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وذلك في رسالة إلى رئيس الاتحاد الإيراني للعبة.

وأبدى إنفانتينو أسفه لعدم الاستمرار في تمكين النساء من دخول الملاعب. وقال: هذا أمر مخيب للآمال لأنه لم يكن من الممكن الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي ومواصلة تطورات مماثلة خلال المباراة الودية بين إيران وسوريا في 6 يونيو 2019.

وندد إنفانتينو "بالأبواب المغلقة" أمام المشجعات وعدد من النساء اللائي كن يرغبن في حضور المباراة وتم اعتقالهن من طرف قوات الأمن لساعات طويلة، وتابع :هذا لا يتماشى مع الالتزامات التي تعهد بها الرئيس الإيراني حسن روحاني في مارس 2018، عندما تم التأكيد لنا أنه سيتم إحراز تطورات مهمة بسرعة في هذا الموضوع.

وطلب رئيس الـ"فيفا" الذي أعيد انتخابه في باريس في أوائل الشهر الحالي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، من السلطات الإيرانية إبلاغ هيئته التي تتخذ من زيوريخ مقرا لها في أقرب وقت ممكن ولكن قبل 15 يوليو 2019 بالتدابير الملموسة التي تنوي اتخاذها في هذا الصدد.

ويريد إنفانتينو من إيران أن تضمن: لجميع النساء، الإيرانيات أو الأجنبيات اللاتي يرغبن في إمكانية شراء التذاكر والتوجه إلى الملاعب خلال مباريات إيران في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022، والتي تبدأ في سبتمبر المقبل.