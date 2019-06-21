إيتو: محمد صلاح وماني يستحقان الكرة الذهبية

رأى الكاميروني صامويل إيتو، لاعب برشلونة السابق، أن المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني أمام فرصة حقيقية للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وقال إيتو في مقابلة مع "العربية" يوم الخميس: أعتقد أن كلا من صلاح وساديو ماني لديهما الفرصة لتحقيق الكرة الذهبية، وأنا لست الشخص المناسب لاختيار أحدهما، لدي محبة كبيرة لهما ولذلك لا أستطيع اختيار واحد.

وأشار إلى أن تحقيق الأرقام القياسية لا تهمه، بعكس تقديمه أفضل ما لديه لبلده الكاميرون والكرة الإفريقية، وذكر: تشرفت باللعب في الدوري الاسباني، خاصة وأن "الليغا" شهدت مرور العديد من اللاعبين المهمين من جميع القارات، ورؤية "الليغا" تنمو يوما بعد يوم وتصل إلى قارات لم تكن معروفة فيها قبل عشر سنوات، فهو أمر لا يصدق وهو ما يجعلنا فخورين بتواجدنا كلاعبين كجزء من هذا التاريخ.

وحول تغيير موعد البطولة من الشتاء إلى الصيف، قال: تغيير موعد البطولة إلى فترة الصيف سيجعل اللاعبين أكثر راحة لنهاية مواسمهم مع أنديتهم مقارنة بأن البطولة السابقة عندما كانت تلعب في يناير وفبراير قدمت صعوبات للاعبين لدى عودتهم للأندية للحفاظ على مركزهم الأساسي.

وتوقع إيتو أن يعاني المهاجمون في أمم إفريقيا نظرا لقوة الدفاع لدى المنتخبات الإفريقية، لاسيما أن هداف البطولة لم يتمكن من تسجيل 5 أهداف منذ نسخة 2010.