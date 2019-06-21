برشلونة يتعاقد مع مدافع هولندي شاب

أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني في وقت متأخر أمس الخميس، عن تعاقده مع المدافع الهولندي مايك فان بيغين بعقد ممتد لمدة عامين في صفقة انتقال حر.

ويمتد عقد فان بيغين مع برشلونة حتى 2021 مع وضع شرط جزائي في عقد اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، بقيمة 100 مليون يورو.

وجاء انضمام فان بيغين إلى برشلونة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناك بريدا، حيث سيلعب في الفريق الرديف للنادي الكاتالوني في الموسم المقبل.

وأوضح برشلونة عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع المدافع الهولندي البالغ من العمر 20 عاما، مايك فان بيغين لمدة عامين في صفقة انتقال حر.