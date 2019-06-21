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بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ
بيتر تشيك خلال تقديمه في منصبه الجديد مع تشيلسي
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي يوم الجمعة عن تعيين حارسه التشيكي السابق بيتر تشيك في منصب مستشار التقنية والأداء.

وأحرز تشيك البالغ من العمر 37 عاما 13 لقبا، منها لقب الدوري الأوروبي عام 2013، خلال 11 موسما قضاها بين صفوف تشيلسي، وأثبت خلالها نفسه كواحد من أفضل الحراس في العالم.

وبعد الانضمام إلى أرسنال في عام 2015، أضاف تشيك لقبا آخر إلى قائمة إنجازاته عبر كأس الاتحاد الإنجليزي.

واعتزل تشيك كرة القدم الشهر الماضي بعد أربعة أعوام قضاها مع أرسنال، وذلك عقب خسارة فريقه السابق أمام تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي.

كلمات دالّة

#تشيك, #تشيلسي, #أرسنال

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