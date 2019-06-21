توريس يعلق حذاءه ويعتزل كرة القدم

أعلن اللاعب الإسباني فيرناندو توريس، المهاجم السابق لناديي أتلتيكو مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، اعتزاله يوم الجمعة بعد أن أتم عامه الخامس والثلاثين.

وقال توريس من خلال مقطع مصور "فيديو" نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: أهلا بالجميع، أصور هذا الفيديو لأن هناك شيئا مهما للغاية يجب أن أعلنه لكم، بعد 18 عاما مثيرة جاءت لحظة وضع حد ونهاية لمسيرتي.

ويلعب توريس، الذي سوف يعقد مؤتمرا صحافيا يوم الأحد القادم للكشف عن أسباب قرار اعتزاله، في الوقت الحالي بين صفوف نادي ساجان توسو الياباني.

يذكر أن توريس قضى معظم مسيرته الكروية بين صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الذي ترعرع فيه كلاعب يافع حتى وصل إلى الفريق الأول ولعبه لصالحه طوال تسع سنوات.

وبالإضافة إلى ذلك، خاض المهاجم الإسباني الكبير تجربة احتراف في الدوري الإنجليزي، عندما لعب لصالح ناديي ليفربول وتشيلسي، كما ارتدى أيضا قميص إيه سي ميلان الإيطالي.

ويعد هدفه في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2008 في شباك المنتخب الألماني هو أغلى أهدافه عبر مسيرته، حيث منح توريس المنتخب الإسباني بفضل ذلك الهدف أول ألقابه في البطولة القارية الكبيرة، كما كان ذلك إيذان ببدء حقبة ذهبية لمنتخب الماتادور الذي توج في 2010 بلقب بطولة كأس العالم ثم بلقب كأس أمم أوروبا مرة أخرى في 2012.

يشار أيضا إلى أن توريس توج مع أتلتيكو مدريد بقلب بطولة الدوري الأوروبي عام 2018، وكان ذلك أول ألقابه القارية مع النادي الإسباني.