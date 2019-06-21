مارادونا ينفي إصابته بمرض الزهايمر

نفى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا، التقارير الإعلامية التي أشارت مؤخرا إلى إصابته بمرض الزهايمر.

ونشر مارادونا أسطورة نابولي الإيطالي تسجيل فيديو عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" قال فيه: لست في مرحلة الموت.

وأضاف مارادونا "58 عاما": أسمع الناس يتحدثون عن الزهايمر، ولكن الكثير منهم لا يعرفون ما هو الزهايمر، إنه مرض بشع، الناس تموت من الزهايمر، لكني لست في مرحلة الموت.

وقرر مارادونا قبل نحو أسبوع الرحيل عن منصب المدير الفني لنادي دورادوس المكسيكي بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلم الصعود إلى دوري الأضواء.

وذكر موقع "فيلو دوت نيوس" الأرجنتيني أن اللاعب الأسطوري السابق قرر عدم الاستمرار في منصب المدير الفني لدورادوس، بسبب نصائح الأطباء الذين أكدوا له على أهمية المزيد من الاهتمام بحالته الصحية.

وطبقا للموقع الأرجنتيني، سيخضع مارادونا لعمليتين جراحيتين في الكتف والركبة.

وقال ماتياس مورلا، المحامي الخاص بمارادونا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": دييغو مارادونا قرر عدم الاستمرار على رأس القيادة الفنية لدورادوس، بسبب نصيحة الأطباء الذين أكدوا له على أهمية منح وقت واهتمام لصحته، إنه يعرب عن امتنانه لكل أسرة دورادوس.

وأكد محامي مارادونا أن العلاقة بين اللاعب الأسطوري السابق وإدارة دورادوس انتهت في إطار من الأجواء الودية، وبسبب ظروف قهرية، مشيرا إلى أن عودة مارادونا مرة أخرى للنادي المكسيكي في المستقبل ليست مستبعدة.