أوغندا تهزم الكونغو الديمقراطية وتتصدر المجموعة الأولى

فاجأ المنتخب الأوغندي نظيره الكونغولي الديمقراطي عندما تغلب عليه 2 - صفر يوم السبت على استاد القاهرة الدولي في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر.

وسجل باتريك كادو (14) وإيمانويل أوكوي (48) الهدفين، وهو الفوز الأول للمنتخب الأوغندي في النهائيات، وتحديدا منذ 41 عاما عندما تغلب على نيجيريا 2-1 في الدور نصف النهائي لنسخة 1978 عندما حل وصيفا بخسارته أمام غانا صفر-2 في النهائي.

كما هو الفوز الثالث لأوغندا في 7 مشاركات في العرس القاري بعد فوزها على الكونغو برازافيل 3 - 1 والمغرب 3 - صفر في الدور الأول نسخة 1978.

وتصدرت أوغندا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام مصر المضيفة والتي كانت تغلبت على زيمبابوي 1 - صفر يوم الجمعة على الملعب ذاته في المباراة الافتتاحية.

وفي الجولة الثانية يوم الأربعاء المقبل على الملعب ذاته، تلعب أوغندا مع زيمبابوي، ومصر مع الكونغو الديمقراطية.

وكان المنتخب الأوغندي الطرف الأفضل من البداية بقيادة مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر وخلق مهاجموه الكثير من الفرص استثمروا واحدة في كل من الشوطين، فيما بدا المنتخب الكونغولي الديمقراطي ، بطل عامي 1968 و1974، بعيدا عن مستواه ولم يهدد لاعبوه مرمى الحارس الأوغندي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي دينيس أونيانغو، سوى مرة واحدة في الشوط الأول.

وكانت الكونغو الديمقراطية البادئة بالتهديد عندما سدد مهاجم فياريال الإسباني السابق وبكين غوان الصيني حاليا سيدريك باكامبو كرة ضعيفة من خارج المنطقة بين يدي الحارس أونيانغو (11).

وردت أوغندا بسرعة مفتتحة التسجيل من ركلة ركنية انبرى لها فاروكو ميا وتابعها كادو بضربة رأسية من مسافة قريبة داخل مرمى الحارس ماتامبي نغومبي لاي (14). وارتفعت معنويات الأوغنديين بعد الهدف وكانوا أقرب إلى التعزيز في أكثر من مناسبة أبرزها رأسية كادو بجوار القائم الأيمن (17)، وتسديدة خالد أوتشو من خارج المنطقة تصدى لها الحارس لاي (30)، وتسديدة قوية لميا من حافة المنطقة لمست العارضة وخرجت (41).

وكانت أخطر فرصة للكونغو الديمقراطية تسديدة خادعة لباكومبو من داخل المنطقة أبعدها الحارس أونيانغو بصعوبة الى ركنية (43). وعززت أوغندا تقدمها مطلع الشوط الثاني بضربة رأسية ساقطة لأوكوي أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس لاي إثر ركلة حرة جانبية من الجهة اليسرى انبرى لها ميا (48).

وأنقذ الحارس لاي مرماه من هدف ثالث بإبعاده كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من 35 مترا انبرى لها ميا وأبعدها بصعوبة إلى ركنية لم تثمر (56)، وأخرى للاعب نفسه من 25 مترا بين يدي الحارس (63). وحرمت العارضة البديل جوناثان بولينغي من تقليص الفارق بإبعادها رأسيته من مسافة قريبة إثر كرة ساقطة داخل المنطقة (69). وتلاعب أوكوي بالدفاع الكونغولي وأطلق كرة صاروخية بيسراه من حافة المنطقة فوق العارضة بسنتمترات قليلة (76).