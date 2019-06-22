جيامباولو يتعهد بإعادة "الجمال" و"الأمجاد" إلى ميلان

أكد ماركو جيامباولو المدرب الجديد لنادي ميلان الإيطالي لكرة القدم أنه سيقتنص فرصة تعيينه لمحاولة استعادة أمجاد النادي اللومباردي الغائب عن دوري أبطال أوروبا منذ فترة طويلة.

وكان جيامباولو (51 عاماً) مدرب سامبدوريا السابق، قد تم تعيينه بدلا من جينارو غاتوزو في راتب يقدر بـ2,2 مليون دولار أميركي سنويا.

وقال المدرب الذي سيبدأ مهامه في الأول من يوليو المقبل لقناة النادي السبت: عملت بجهد كبير للحصول على هذه الفرصة، ميلان من أكثر الأندية نجاحا في أوروبا، إن هذه فرصة كبيرة بالنسبة لي.

وتابع: تاريخ ميلان يتحدث عن ناد يبحث دوما عن جمالية كرة القدم والعرض بجانب النتيجة، أنا سعيد ولدي الحافز، سيكون الطريق طويلا لأنك لا تنتهي أبدا من البناء، لكنني سعيد جدا لبدء هذه المغامرة.

وسيكون جيامباولو الذي قرر الانفصال عن سامبدوريا الذي دربه منذ عام 2016، جزءا من حملة التغيير التي يجريها ميلان والتي أدت إلى رحيل غاتوزو والمدير الرياضي البرازيلي ليوناردو إلى باريس سان جرمان الفرنسي، وترقية مدافعه الأسطوري باولو مالديني إلى منصب المدير الفني وعودة نجم وسطه السابق الكرواتي زفونيمير بوبان لتولي مسؤولية الرئيس التنفيذي.

وبعد أن سمح له رئيس سامبدوريا ماسيمو فيريرو بفسخ العقد الذي يربطه بالنادي حتى 2020، سيشارك جيامباولو في خطة إعادة بناء الفريق مع الاعتماد على عنصر الشباب عوضا عن الانفاق لضم نجوم كبار، وذلك في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي يعانيها بطل دوري أبطال أوروبا 7 مرات.

وقامت معظم أندية الطليعة في إيطاليا بتغيير مدربيها، على غرار يوفنتوس بطل الدوري، إنتر وروما، فيما احتفظ نابولي الوصيف بكارلو أنشيلوتي. وأردف جيامباولو: أعتقد انه مع عودة ماوريتسيو ساري وأنتونيو كونتي إلى جانب المدربين الموهوبين، سيكون الدوري أكثر تنافسيا من الموسم المنصرم.