دي ليخت يصدم برشلونة.. ويقرر الانتقال إلى يوفنتوس

كشفت شبكة سكاي إيطاليا يوم السبت أن ماتيس دي ليخت قلب الدفاع الشاب لمنتخب هولندا وافق على صفقة للانضمام ليوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم قادما من أياكس أمستردام.

ووفقا للتقرير، سيدفع يوفنتوس 62 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم قائد أياكس البالغ من العمر 19 عاما والذي كان أحد اللاعبين الأساسيين في المسيرة الرائعة للفريق الهولندي نحو بلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيصبح دي ليخت أول لاعب يتعاقد معه ماوريسيو ساري المدرب الجديد ليوفنتوس عقب تعيين المدرب الإيطالي خلفا لماسيمليانو أليغري الأسبوع الماضي.

وقال دي ليخت في وقت سابق هذا الشهر، إن كريستيانو رونالدو سأله عقب نهاية المباراة التي فازت فيها البرتغال على هولندا 1-صفر في نهائي دوري الأمم الأوروبية عن مسألة انتقاله ليوفنتوس.

وقال دي ليخت لمحطة إن.أو.إس التلفزيونية الهولندية: لم أفهمه في البداية. شعرت بصدمة وضحكت. لكنني لم أقل أي شيء. بعد المباراة مباشرة لا تكون مهتما بمثل هذه الأمور. تشعر بالإحباط لأنك خسرت وهذا هو الشيء الوحيد الذي تفكر فيه وقتها.

وكانت تقارير لوسائل إعلام إسبانية ذكرت أن اللاعب المميز يتوقع أن ينضم لبرشلونة مع فرينكي دي يونغ (22 عاما) الذي انتقل إلى صفوف الفريق الإسباني مطلع العام الجاري.

وشق دي ليخت طريقه إلى الفريق الأول بأياكس وهو في سن 17 عاما وذلك في عام 2016 وبات لاعبا أساسيا في الموسم التالي وأصبح بعدها أكثر المدافعين تميزا في أوروبا بفضل قوته وقدرته على توقع الكرة والتعامل معها.

وخاض اللاعب المباراة كاملة في 17 من بين 18 لقاء وسجل ثلاث مرات في مسيرة أياكس بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والتي انتهت بخسارة مؤلمة أمام توتنهام الإنجليزي في الدور قبل النهائي بفضل تطبيق قاعدة الأهداف خارج الملعب.