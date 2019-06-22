قائد غينيا يطالب الأوروبيين بالمزيد من "التقدير" تجاه بطولة إفريقيا

قال إبراهيما تراوري، قائد المنتخب الغيني لكرة القدم، إنه يتعين على الأوروبيين إظهار المزيد من التقدير لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت منافساتها الجمعة في مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وقال تراوري في تصريحات لصحيفة "راينيشيه بوست" الألمانية: كأس الأمم الإفريقية ببساطة لم تحظ بتقدير كبير حتى الآن في أوروبا. إنها بطولة كبيرة ومهمة وعالية المستوى".



ويعد تراوري لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني ونابي كيتا لاعب ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، أبرز نجوم المنتخب الغيني الذي يستهل مشواره في البطولة الإفريقية يوم السبت بلقاء منتخب مدغشقر. ويتنافس في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي نيجيريا وبوروندي.



واعترف تراوري بأن منتخب بلاده ليس مرشحا للقب، لكنه أكد أن الفريق يتطلع إلى التأهل من المجموعة إلى دور الستة عشر على الأقل.