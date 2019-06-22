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مدرب نيجيريا: صلاح أفضل لاعب إفريقي

المصدر: العربية.نت
صلاح في مباراة مصر وزيمبابوي
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أكد جيرنوت رور، المدير الفني للمنتخب النيجيري لكرة القدم، أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، هو الأفضل في إفريقيا حالياً.

وقال مدرب المنتخب النيجيري في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة المصري، إن الهدف الرئيسي لهم في بطولة أمم إفريقيا هو الذهاب بعيداً، وعلى الأقل الوصول للدور قبل نهائي في البطولة. وأضاف: لدينا فريق شاب ونريد تقديم أداء جيد. نأمل أن نمضي قدماً، لكن هدفنا هو أن نكون على الأقل في دور الأربعة.

ويستعد المنتخب النيجيري لمواجهة منتخب بوروندي ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي غينيا ومدغشقر.

كلمات دالّة

#كأس أمم إفريقيا, #نيجيريا, #مصر, #محمد صلاح

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