يوفنتوس يحافظ على الأوروغوياني بنتانكور حتى 2024

أعلن يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت، تمديد عقد لاعب الوسط القادم من أوروغواي رودريغو بنتانكور لمدة عامين ليظل في النادي حتى عام 2024.

وشارك اللاعب الدولي البالغ عمره 21 عاما، الذي انضم إلى يوفنتوس خلال موسم 2017-2018، في 40 مباراة في كافة المسابقات الموسم الماضي، وساهم في فوز الفريق بلقبه الثامن على التوالي في الدوري المحلي.

وأضاف يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت: بنتانكور مدد بقاءه مع يوفنتوس بتوقيع عقد جديد سيبقيه في النادي حتى 2024. وزاد: أثبت بنتانكور أنه لاعب وسط جدير بالثقة ويعتمد عليه وذكي ورشيق ويؤكد جدارته في كل مباراة يشارك فيها.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا في وقت سابق إن ماتيس دي ليخت قلب دفاع هولندا الشاب وافق على الانضمام ليوفنتوس ليصبح أولى صفقات المدرب الجديد ماوريسيو ساري خلال فترة الانتقالات الحالية.