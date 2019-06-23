البرازيلي ألفيش يعلن رحيله عن باريس

أعلن المدافع البرازيلي الدولي داني ألفيش، يوم الأحد، رحيله عن فريق باريس سان جيرمان بعد موسمين قضاهما مع بطل الدوري الفرنسي.

وكشف ألفيش مدافع برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي سابقا، عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنه اقترب من خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، وأشار: أود أن أشكر أسرة باريس سان جيرمان على فرصة كتابة صفحة معا في تاريخ النادي.

وانضم ألفيش (36 عاماً) إلى سان جيرمان في 2017 قادما من يوفنتوس، وفاز مع الفريق بلقب الدوري مرتين، كما لعب مع باهيا في بلاده، وإشبيلية الإسباني.