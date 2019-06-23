خماسية للبرازيل في مرمى بيرو.. وفنزويلا تخطف الوصافة بثلاثية

المصدر: ساوباولو، بيلو هوريزونتي - د ب أ

صالح المنتخب البرازيلي لكرة القدم جماهيره ولقن نظيره البيروفي درسا قاسيا وألحق به هزيمة كبيرة 5 - صفر يوم السبت في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) المقامة حاليا في البرازيل.

وشق المنتخب البرازيلي طريقه بجدارة إلى الدور الثاني (دور الثمانية) رافعا رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة بفارق نقطتين أمام المنتخب الفنزويلي صاحب المركز الثاني فيما تجمد رصيد بيرو عند أربع نقاط في المركز الثالث.

وما زالت الفرصة سانحة أمام المنتخب البيروفي للتأهل إلى دور الثمانية كأحد أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث لكنه يحتاج إلى الانتظار لحين انتهاء باقي مباريات الدور الأول في المجموعتين الأخريين خاصة مع فارق الأهداف السلبي له.

وثأر المنتخب البرازيلي لكرة القدم من نظيره البيروفي الذي لعب دورا بارزا في الإطاحة به من الدور الأول (دور المجموعات) في النسخة الماضية (المئوية) من كوبا أميركا والتي استضافتها الولايات المتحدة في 2016 حيث تغلب عليه وقتها في الجولة الثالثة الأخيرة أيضا من مباريات دور المجموعات.

وحسم المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها كاسيميرو وروبرتو فيرمينو وإيفرتون في الدقائق 12 و19 و32. وبهذا، أحرز كاسيميرو هدفه الأول في المباريات الدولية مع المنتخب البرازيلي فيما سجل إيفرتون ثاني أهدافه في أول ثلاث مباريات له مع الفريق بكوبا أميركا.

وفي الشوط الثاني، أضاف داني ألفيش قائد المنتخب البرازيلي الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 53 واختتم البديل ويليان التسجيل في المباراة بالهدف الخامس في الدقيقة 90. وأهدر غابرييل جيسوس ضربة جزاء للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي المباراة الثانية، سجل المهاجم داروين ماتشيز هدفين ليقود فريقه إلى التأهل للدور الثاني (دور الثمانية) ببطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) بتغلبه على نظيره البوليفي 3 - 1 يوم السبت في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا بالبرازيل.

ورفع المنتخب الفنزويلي رصيده إلى خمس نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق نقطتين خلف البرازيل ونقطة واحدة أمام بيرو فيما ظل المنتخب البوليفي في المركز الرابع الأخير في المجموعة بلا رصيد من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وسجل ماتشيز هدفين لفنزويلا في الدقيقتين الثانية و55 وأضاف جوزيف مارتينز الهدف الثالث في الدقيقة 86 لتكون هذه الثلاثية أول أهداف الفريق في النسخة الحالية من كوبا أميركا بعدما تعادل الفريق سلبيا مع نظيريه البيروفي والبرازيلي في المباراتين السابقتين.

وأحرز ليونيل غاستينيانو هدف حفظ ماء الوجه للمنتخب البوليفي في الدقيقة 82 ليكون أول الأهداف التي تهتز بها شباك فنزويلا في هذه البطولة.