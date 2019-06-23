كروس ينتقد مسؤولي بايرن ميونخ في فيلم وثائقي

انتقد توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني الحالي عبر فيلم وثائقي جديد فريقه السابق بايرن ميونخ وقيادات النادي الألماني والذي تركه عقب التتويج بكأس العالم 2014.

وقال توني كروس في فيلم وثائقي ظهر به: تم إخباري في كثير من المرات إنني لاعب صاحب أداء رائع، لكني رغم ذلك لم أكن أشارك مع بايرن ميونخ.

وأشار اللاعب صاحب الأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، تعليقا على مسيرته مع بايرن بين عامي 2007 و2009: كنت أشعر حقا أنني أستحق المزيد.

وأكد أنه بعد عودته لبايرن ميونخ عقب إعارته لباير ليفركوزن بين عامي 2009 و2010، لم يشعر أبدا أنه يتم تقديره كما يستحق، وشدد على أنه بعد عشر دقائق فقط من تمديد عقده مع بايرن ندم على هذه الخطوة.

وأوضح لاعب المنتخب الألماني في الفيلم الوثائقي "كروس" الذي سيتم بثه في دور العرض في الرابع من الشهر المقبل أنه لم يكن يرغب في الانتقال من ليفركوزن إلى بايرن.

وانضم كروس إلى ريال مدريد في 2014 بعد أن رفض تمديد عقده مع بايرن ميونخ.