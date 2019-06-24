استبعاد لاعب الكاميرون من أمم إفريقيا لتجنب "الموت المفاجئ"

المصدر: الإسماعيلية - أ ف ب

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يوم الإثنين أن مهاجمه الدولي غويل تاغويو اضطر للانسحاب من التشكيلة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، بعد تشخيص معاناته من تشوه في الشريان التاجي بالقلب كان ليعرضه لخطر الموت المفاجئ.

وجاء في بيان للاتحاد: طبيب المنتخب وليام نغاتشو، اكتشف لدى المهاجم غويل تاغويو، أحد اللاعبين الـ23 في تشكيلة المدرب الهولندي كلارنس سيدورف في أمم إفريقيا، تشوها في الشريان التاجي، مع خطر فعلي بالموت المفاجئ.

وأكد البيان أن سيدورف قرر عدم الإقدام على أي مخاطرة بشأن اللاعب الذي سيترك الفريق قبل 24 ساعة من مباراته الأولى ضمن المجموعة السادسة ضد غينيا بيساو في الإسماعيلية الثلاثاء.

ويدافع تاغويو (25 عاما) عن ألوان نادي ماريتيمو في الدرجة البرتغالية الأولى، معارا من نادي كروزيرو البرازيلي.