الشاب لوتارو يسحب البساط من ميسي وأغويرو

أشادت وسائل الإعلام الإسبانية بالأداء الذي يقدمه اللاعب الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مع منتخب بلاده الأول لكرة القدم في بطولة كوبا أميركا المقامة حاليا بالبرازيل، مشيرة إلى أنه لعب دورا كبيرا على عكس المتوقع في عبور الفريق إلى دور الثمانية بعد فوزه الأحد على المنتخب القطري بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، كان إحدى مفاجآت التشكيلة الأساسية للأرجنتين في كوبا أميركا، إلا أنه أبدى تعاونا كبيرا مع زميليه ليونيل ميسي وسيرخيو أغويرو في الجانب الهجومي، كما نجح في تسجيل الهدف الافتتاحي لفريقه في المباراة ليقوده نحو التأهل لدور الثمانية. وقال لوتارو عقب المباراة: كان موقفا عصيبا، لأننا كنا بحاجة إلى الفوز، قمنا بالأمور على نحو جيد في الدقائق الأولى.

يذكر أن مارتينيز سجل خمسة أهداف خلال سبعة مباريات لعبها تحت قيادة المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، ليصبح بذلك الهداف الأول لحقبة المدرب الأرجنتيني مع منتخب بلاده.

وتفوق مارتينيز بهذه الأرقام على قائد الفريق ليونيل ميسي، الذي اكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف فقط حتى الآن تحت قيادة سكالوني، علما بأنه لعب عدد أقل من المباريات.