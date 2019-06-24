المكسيكي غوادرادو يحقق رقماً تاريخياً مع منتخب بلاده

أصبح النجم المكسيكي أندريس غوادرادو نجما تاريخيا، ليس على مستوى منتخب بلاده وحسب، بل على المستوى العالمي أيضا، بعد أن حقق انتصاره الدولي رقم 91 عندما شارك مع فريقه في الفوز على مارتينيك مساء الأحد في بطولة الكأس الذهبية 2019.

وبذلك، تجاوز غوادرادو عدد الانتصارات التي حققها الأميركي لاندون دونوفان (90 انتصارا) على المستوى الدولي، ويتبقى له انتصاران فقط للتساوي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حقق 93 فوزا مع منتخب بلاده.

وبالإضافة إلى رونالدو، يتفوق على غوادرادو في عدد الانتصارات الدولية كل من الفرنسي ليليان تورام (94 مباراة) والمصري أحمد حسن (95 مباراة) ونجوم المنتخب الإسباني أندريس إنييستا (96 مباراة) وتشافي هيرنانديز (100 مباراة) وإيكر كاسياس (121 مباراة) وسيرخيو راموس (123 مباراة).

وقد ينجح غوادرادو في معادلة أو كسر رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال النسخة الجارية من بطولة الكأس الذهبية، وذلك لأن المكسيك أمامها فرصة لخوض ثلاث مباريات أخرى في البطولة إذا ما وصلت إلى المباراة النهائية.