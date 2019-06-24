جماهير مايوركا تحتفل بصعود فريقها إلى الدوري الإسباني

احتشد الآلاف من أنصار ناي مايوركا الإسباني لكرة القدم في الميدان الرئيسي لمدينة بالما دي مايوركا الإسبانية (خوان كارليس) للاحتفال بفوز فريقهم أمس الأحد بثلاثية نظيفة على نظيره ديبورتيفو لا كرونيا ومن ثم الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وبدأت جماهير مايوركا في التوجه إلى الميدان المذكور بعد دقائق قليلة من انتهاء المباراة، ليمتلئ الميدان عن أخره في غضون وقت قصير بحشد هائل من أنصار النادي الذين قاموا برفع لافتات مختلفة ابتهاجا بالصعود إلى لا ليغا.

وفاز مايوركا 3- صفر مساء الأحد على ديبورتيفو لا كورونيا في مباراة العودة للدور الفاصل المؤهل لدوري الدرجة الأولى الإسباني، ليعوض خسارته بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب.