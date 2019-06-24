خاميس رودريغيز غير مهتم بالعودة إلى ريال مدريد

أكد النجم الكولومبي خاميس رودريغيز أنه ليس منشغلا بمستقبله مع ناديه ريال مدريد الإسباني في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أنه يصب كامل تركيزه مع منتخب بلاده المشارك في بطولة كوبا أميركا 2019 المقامة حاليا في البرازيل.



وقال رودريغيز عقب فوز كولومبيا على باراغواي يوم الأحد في آخر مباراة للفريق في المجموعة الثانية لبطولة كوبا أميركا في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية: أفكر فقط في كوبا أميركا، لا أعرف حتى الآن إلى أين سأذهب، أرغب في أن أكون هادئا، القرار يعود إلى النادي، أعتقد أن هناك أشخاصا لديهم نفوذ كبير في داخل النادي وأنا لا أستطيع فعل أي شيء حيال هذا، لم أتحدث مع زيدان على الإطلاق.



ويبدو أن ريال مدريد اتخذ قراره بشأن رودريغيز الذي من المنتظر ألا يكون جزءا من المشروع الجديد لريال مدريد، وذلك كما يتوقع بعض المقربين من إدارة النادي الملكي.

وكان نادي بايرن ميونخ الألماني الذي كان يلعب رودريغيز بين صفوفه خلال الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة قد تنازل عن بند أحقية شراء اللاعب الكولومبي بعد انتهاء مدة الإعارة ليعود الأخير مجددا لريال مدريد.



ولكن مع عودة الفرنسي زين الدين زيدان لمنصب المدير الفني لريال مدريد، أصبح رحيل رودريغيز عن الفريق محتملا بشكل كبير، وذلك على خلفية العلاقة التي كانت تربطه بزيدان قبل رحيله إلى بايرن ميونخ والتي لم تكن جيدة على الإطلاق.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن نادي نابولي الإيطالي، الذي يديره فنيا المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، يتطلع إلى ضم رودريغيز على سبيل الإعارة، فيما يرغب ريال مدريد في بيعه نهائيا.

ومن المنتظر أن يتحدد مستقبل النجم الكولومبي بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، على ضوء المفاوضات التي سيجريها مع إدارة النادي الإسباني.