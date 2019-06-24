ساحل العاج تبدأ مشوارها بفوز تاريخي على جنوب إفريقيا

استهل منتخب ساحل العاج مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم بانتصار تاريخي، حيث حقق الفوز الأول في تاريخ مواجهاته مع نظيره الجنوب إفريقي وتغلب عليه 1 - صفر يوم الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بالبطولة التي تحتضنها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وحسم المنتخب الإيفواري المباراة بهدف وحيد سجله المهاجم جوناثان كودغيا لاعب أستون فيلا الإنجليزي في الدقيقة 65 .

وحصد المنتخب الإيفواري أول ثلاث نقاط له في البطولة متساويا مع المنتخب المغربي الذي افتتح منافسات المجموعة الرابعة يوم الأحد بالفوز على ناميبيا 1 - صفر.