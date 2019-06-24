ميسي: الفوز على قطر أعاد الثقة إلى الأرجنتين

أكد ليونيل ميسي أن فوز الأرجنتين 2-صفر على قطر، وهو الانتصار الأول لها في كأس كوبا أميركا لكرة القدم، قد تكون النتيجة التي تحتاجها لإعادة إطلاق حملتها للفوز باللقب.

وقاد الفوز بفضل هدف مبكر من لاوتارو مارتينيز وهدف متأخر من سيرجيو أغويرو، الأرجنتين للتأهل إلى دور الثمانية حيث تواجه فنزويلا في ريو دي جانيرو يوم الجمعة.

وقال ميسي: قدمنا مباراة جيدة وفزنا، وهذا ما يهم. كنا بحاجة لمباراة كهذه من أجل الحصول على بعض الثقة والهدوء، ومع خوض المزيد من المباريات يتطور الفريق وهذه المباراة جيدة في هذا الإطار.

ودخل المنتخب الأرجنتيني المباراة وهو تحت ضغط بعد خسارته في المباراة الأولى 2-صفر أمام كولومبيا وتعادله 1-1 مع باراغواي.

وفشل العديد من لاعبي الأرجنتين الكبار في تقديم المستوى نفسه الذي يظهرون به مع أنديتهم على المستوى الدولي لكن على الأقل صنعوا عدة فرص أمام قطر حتى لو كان الدفاع معرضا للاختراق طيلة المباراة ولم تعكس النتيجة عدد الفرص التي صنعتها الأرجنتين التي سددت 17 مرة على المرمى مقابل أربع تسديدات لقطر.

وفي حين لا ينبغي لأحد أن يستخلص العديد من الاستنتاجات من الفوز على قطر، التي أنهت مشوارها في البطولة بنقطة واحدة، فإن الانتصار يمهد طريق الأرجنتين نحو إحراز اللقب الذي لم تفز به منذ 1993.

وقال المدرب ليونيل سكالوني: إنه راض عن الأداء وسعيد بوجود فرصة للحصول على لقب، هناك أشياء من الممكن أن تتحسن لكني راض. حاولنا دائما لعب كرة قدم والضغط عليهم من بداية الملعب. أعتقد أن الشوط الثاني كان جيدا جدا. وختم: الرسالة يجب أن تكون أننا طالما لا زلنا في كوبا أميركا فإننا بحاجة لمواصلة التقدم للأمام.