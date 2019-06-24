نيجيريا تفقد صامويل كالو بسبب إصابته بـ"الجفاف"

غادر صامويل كالو لاعب المنتخب النيجيري لكرة القدم معسكر الفريق مؤقتا للسفر إلى القاهرة من أجل إجراء فحص نهائي للاطمئنان على مدى قدرته على المشاركة مع منتخب بلاده في المباريات المقبلة من عدمه بعد إصابته بالجفاف نتيجة فقدان كميات كبيرة من الماء أثناء مران الفريق قبل مواجهة بوروندي.

وفي المقابل، غادر أوميسيه محمد لاعب منتخب بوروندي المستشفى بعد استقرار حالته الصحية على خلفية ارتفاع درجة حرارته نتيجة إصابته بالتهاب حاد.

وكان منتخب نيجيريا استهل مسيرته في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر بالفوز الهزيل 1 - صفر على بوروندي يوم السبت ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي غينيا ومدغشقر.