نيوكاسل يعلن رحيل مدربه الإسباني بينيتيز

قال نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين، إن المدرب رفائيل بينيتيز سيترك النادي بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الجاري.

وسيغادر الإسباني بينيتيز ، الذي انضم إلى نيوكاسل في مارس 2016، بعد أن قاد الفريق لاحتلال المركز 13 في الموسم الماضي.

وذكر نيوكاسل في بيان: من المحزن أن نعلن أن المدرب رفائيل بينيتيز سيترك الفريق مع انتهاء عقده في 30 يونيو 2019.

وأضاف: حاولنا جاهدين تجديد عقد رفائيل لفترة جيدة من الزمن لكن لم يكن ولن يكون ممكنا التوصل إلى اتفاق مع رفائيل وممثليه.