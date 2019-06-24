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نيوكاسل يعلن رحيل مدربه الإسباني بينيتيز

المصدر: لندن - رويترز
المدرب الإسباني رفائيل بينيتيز
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قال نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين، إن المدرب رفائيل بينيتيز سيترك النادي بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الجاري.

وسيغادر الإسباني بينيتيز ، الذي انضم إلى نيوكاسل في مارس 2016، بعد أن قاد الفريق لاحتلال المركز 13 في الموسم الماضي.

وذكر نيوكاسل في بيان: من المحزن أن نعلن أن المدرب رفائيل بينيتيز سيترك الفريق مع انتهاء عقده في 30 يونيو 2019.

وأضاف: حاولنا جاهدين تجديد عقد رفائيل لفترة جيدة من الزمن لكن لم يكن ولن يكون ممكنا التوصل إلى اتفاق مع رفائيل وممثليه.

كلمات دالّة

#بينيتيز, #نيوكاسل

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