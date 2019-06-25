ديربي كاونتي يمنح تشيلسي إذن التفاوض مع لامبارد

حصل نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء على إذن من نادي ديربي كاونتي، المنافس بدوري الدرجة الثانية، للتفاوض مع فرانك لامبارد لاعب خط الوسط السابق لتشيلسي، وذلك ضمن مساعي النادي اللندني للاستقرار بشأن منصب المدير الفني للفريق.

ويبحث تشيلسي عن مدرب جديد يشغل منصب المدير الفني للفريق، الشاغر منذ رحيل ماوريسيو ساري عن تدريب الفريق لتولي مسؤولية فريق يوفنتوس الإيطالي، في صفقة حسمت قبل أيام.

وذكر نادي ديربي كاونتي في بيان: يمكننا أن نعلن السماح لنادي تشيلسي بالتحدث إلى فرانك لامبارد بشأن المنصب التدريبي الشاغر في ستامفورد بريدج معقل نادي تشيلسي.

وأضاف ديربي كاونتي أنه لن يدل بالمزيد من التعليقات بهذا الشأن لحين أن يرى أنه من المناسب الإعلان عن التطورات.

ونجح لامبارد، الذي كان قد لعب دورا بطوليا خلال مسيرته كلاعب ضمن صفوف تشيلسي وسجل رقما قياسيا بالفريق بإحراز 211 هدفا خلال 649 مباراة، في قيادة ديربي كاونتي للتأهل إلى نهائي التصفيات التأهيلية بدوري البطولة الإنجليزية في أول موسم له بالتدريب، لكن الفريق أخفق في التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز حيث خسر أمام أستون فيلا.