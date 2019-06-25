ليون يضم البرازيلي الشاب جان لوكاس من فلامنغو

أعلن نادي أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء أنه ضم لاعب الوسط جان لوكاس من فلامنغو البرازيلي في عقد يمتد لخمس سنوات مقابل ثمانية ملايين يورو.

وكان أول ظهور للاعب البرازيلي البالغ من العمر 21 عاما في الدوري البرازيلي مع فلامنغو العام الماضي لكنه أعير لسانتوس في بداية الموسم الحالي والذي بدأ في 27 أبريل الماضي.



وذكر النادي الفرنسي في بيان: يشعر أولمبيك ليون بسعادة بالغة للإعلان عن اتفاقه مع نادي فلامنغو البرازيلي لضم لاعب الوسط البرازيلي الواعد جان لوكاس دي سوزا أوليفيرا إلى ليون.



وواصل: قيمة الصفقة تبلغ ثمانية ملايين يورو إضافة إلى نسبة من أي صفقة انتقال مستقبلية للاعب الذي وقع على عقد لمدة خمس سنوات مع أولمبيك ليون.



وفي وقت سابق هذا الشهر، باع ليون ظهيره الأيسر فيرلان ميندي لريال مدريد مقابل 48 مليون يورو، وارتبط لاعباه نبيل فقير وندومبيلي بالانتقال إلى أكثر من فريق في أوروبا.