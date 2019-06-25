مالي تقسو على موريتانيا برباعية في البطولة الإفريقية

المصدر: السويس - د ب أ

استهل منتخب مالي مشواره في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم باكتساح نظيره الموريتاني 4 - 1 يوم الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة للبطولة التي تستضيفها مصر.

وأفسد نسور مالي الظهور الأول لمنتخب موريتانيا في كأس الأمم الإفريقية، حيث يشارك الرافدون في البطولة للمرة الأولى في تاريخهم.

وتقدم عبد الله ديابي بهدف لمالي في الدقيقة 37، ثم أضاف موسى ماريغا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 45، وتكفل أداما تراوري بالهدف الثالث في الدقيقة 55.

ورد سيدي الحسن مختار بأول هدف في تاريخ موريتانيا في كأس الأمم الإفريقية في الدقيقة 72، ثم سجل اداما تراوري الهدف الثاني له والرابع لمنتخب مالي في الدقيقة 74.

وتصدر منتخب مالي ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، فيما تحل تونس وأنغولا المركز الثاني مناصفة بعد أن تعادلا معا بهدف لمثله في وقت سابق اليوم، وتتذيل موريتانيا الترتيب بدون رصيد.