ماني مستعد لمقايضة "أبطال أوروبا" بـ"كأس إفريقيا"

كشف ساديو ماني أنه على استعداد للتخلي عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الذي أحرزه مع ليفربول الإنجليزي مقابل الحصول على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم مع منتخب بلاده السنغال في ظل استعداده لخوض أول مباراة له مع الفريق في البطولة القارية المقامة في مصر حاليا.

وأضاف ماني في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" نشرت يوم الثلاثاء: فوزي مع بلادي التي لم تحرز لقب كأس الأمم الإفريقية من قبل سيكون أمرا رائعا. أنا مستعد لمقايضة اللقب الذي حققته مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا بالفوز بكأس الأمم الإفريقية، فالعودة إلى دكار وأنا أحمل اللقب سيكون حدثا استثنائيا. هذا أكثر أحلامي جنونا.



وغاب ماني، الذي ساعد ليفربول على الفوز على توتنهام في الأول من يونيو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا في مدريد، عن المباراة الافتتاحية للسنغال في كأس الأمم هذا العام بعد إيقافه بسبب حصوله على أقصى عدد من الإنذارات خلال التصفيات.



وفازت السنغال على تنزانيا بهدفين في القاهرة يوم الأحد الماضي لتحقق بداية مظفرة لمسيرتها في المجموعة الثالثة. وستلعب السنغال في المباراة المقبلة أمام الجزائر يوم الخميس حيث يتوقع عودة ماني للتشكيلة.



ماني محتفلاً بكأس دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزي





ويخوض ماني ثالث نسخة من النهائيات بعد أن شاهد السنغال وهي تودع الدور الأول في نسخة 2015 قبل أن يتم سحبه من الملعب قبل عامين بعد أن انهار على الأرض عقب تصدي حارس الكاميرون لركلة الترجيح التي سددها خلال مباراة الفريقين في دور الثمانية.



وقال ماني عن أحدث مساعيه في البطولة: الأمر يرجع لنا لتحقيق إنجاز كبير، ‬بالطبع، نحن ضمن المرشحين ولا يمكننا أن نخفي ذلك. لكن هذه الوضعية ليست كافية لنا لنمضي قدما حتى النهاية.



وكان أفضل أداء للسنغال في كأس الأمم في 2002 عندما بلغت النهائي في مالي لكنها خسرت أمام الكاميرون بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.