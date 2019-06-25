مدرب الإكوادور يرفض الاستقالة بعد الخروج من كوبا أميركا

تجنب هرنان غوميز مدرب الإكوادور تحمل مسؤولية الخروج المبكر من كأس كوبا أميركا لكرة القدم يوم الثلاثاء وقال إنه لم يفكر تماما في الاستقالة من منصبه.

وكانت الإكوادور في حاجة للفوز على اليابان لبلوغ دور الثمانية لكنها تعادلت 1-1 ليودع المنتخبان المسابقة. وتذيلت الإكوادور المجموعة الثالثة بينما تأهلت أوروغواي وتشيلي إلى الأدوار الإقصائية.

ولم تحقق الإكوادور أي فوز في سبع مباريات لكن غوميز لا ينوي الاستقالة، وقال غوميز للصحفيين: لم يبلغني المسؤولون عند تعييني أن مصيري يرتبط بما سيحدث في كوبا أميركا لأنهم لو فعلوا ذلك ما قبلت المنصب، لن أترك منصبي. لو أرادوا إقالتي يمكنهم إقالتي. سيأتي مدرب آخر وستحدث نفس الأشياء. هم يطلبون النتائج في الوقت الذي لا يمكن فيه تحقيقها، لا أعتقد أني السبب في المشكلة.



وقاد الكولومبي غوميز مدرب الإكوادور للتأهل لكأس العالم لأول مرة في 2002 خلال ولايته الأولى. وعاد إلى المنصب العام الماضي بعد التراجع عقب بداية رائعة لمشوار تصفيات كأس العالم 2018.



وحققت الإكوادور أربعة انتصارات في أول أربع مباريات قبل أن تكتفي بانتصارين فقط في 14 مباراة لتخفق في التأهل إلى كأس العالم ويفقد المدرب باتريسيو لارا منصبه، وفاز غوميز في أربع من أول ست مباريات قبل أن يعاني بعد ذلك.