نيمار "النادم".. يعتذر لبرشلونة ويتنازل عن 40 مليون يورو

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة توصل إلى "اتفاق شفهي" مع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان يقتضي بإعادته إلى ملعب "كامب نو" مجدداً، بعدما رضخ اللاعب لشروط النادي المنتمي إلى إقليم كاتالونيا، ومنها الاعتذار عن الخروج من صفوفه قبل عامين والتنازل عن مبلغ 40 مليون يورو.

وانتقل نيمار بشكل مثير للجدل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي صيف 2017 لقاء قيمة كسر عقده مع برشلونة البالغة 222، لكنه لم يستطع تحقيق تطلعات النادي الباريسي، وكذلك لم يشعر بالارتياح.

وقالت الصحيفة أن برشلونة وافق على ضم نيمار بعقد يمتد لخمسة سنوات ليعود إلى ملعب "كامب نو" الذي شهد بروزه في القارة العجوز عندما انتقل إلى برشلونة في صيف 2013 قادماً من سانتوس البرازيلي، في صفقة تبعتها آثار كثيرة ومنها استقالة الرئيس السابق ساندرو روسيل بتهمة التهرب الضريبي بعدما دفع مبلغاً أكبر من المعلن لانتقال اللاعب.



واشترط برشلونة على نيمار الاعتذار عن خروجه من الفريق قبل عامين، وإعلان رغبته بالعودة مجدداً إلى النادي، وكذلك سحب القضية المرفوعة على النادي والتي يطالب من خلالها الحصول على 26 مليون يورو تمثل قيمة "بند الولاء" للعقد الذي وقعه مع النادي الكاتالوني قبل انتقاله إلى باريس.

وسيخفض نيمار راتبه السنوي بشكل كبير ليصبح مماثلاً لما كان يتقاضاه مع برشلونة قبل رحيله، إذ سيحصل على 22 مليون يورو، ويتنازل عن المرتب الحالي الذي يحصل عليه مع باريس سان جيرمان والبالغ 40 مليون يورو.



واعترفت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيواجه "المهمة الأصعب" وهي التفاوض مع باريس على انتقال اللاعب البرازيلي، نظراً للعلاقة السيئة بين الطرفين.

ولعب نيمار 4 سنوات مع برشلونة، وحصل معه على لقب الدوري مرتين وكذلك دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس ملك إسبانيا 3 مرات.