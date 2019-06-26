إيفرتون يتعاقد مع البرتغالي أندري غوميش

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي يوم الثلاثاء تعاقده مع أندري غوميش بشكل نهائي من برشلونة الإسباني مقابل 25 مليون يورو، بعدما فعل النادي الإنجليزي بند شراء اللاعب، عقب قضاء الموسم الماضي معاراً.



وحمل اللاعب البرتغالي ألوان النادي الكتالوني في 78 مباراة في مختلف البطولات، وأحرز معه 4 ألقاب بعدما انضم إليه صيف 2016 قادماً من فالنسيا الإسباني لقاء 35 مليون يورو.

وقال غوميش لموقع إيفرتون الرسمي: لم يكن القرار صعبا وأنا سعيد للتوقيع مع إيفرتون. أعرف أن النادي قام بمجهود كبير للتوقيع معي وأنا ممتن لهم.

وتألق لاعب بنفيكا السابق مع إيفرتون وخاض معه 29 مباراة منذ بداية مشواره مع فريق مدينة ليفربول في أكتوبر الماضي موعد تعافيه من الإصابة.