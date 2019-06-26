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باريس يصدم برشلونة: نيمار ليس للبيع

المصدر: باريس - د ب أ
نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان صيف 2017
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رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم المحاولة الأولى من نادي برشلونة الإسباني لاستعادة نجمه البرازيلي الشهير نيمار رغم أن النادي الكتالوني لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن لاستعادة نيمار بعد عامين من رحيله إلى النادي الفرنسي.

وأوضحت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بموقعها الإلكتروني يوم الأربعاء ، أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة بدأ محاولته الأولى مع مسؤولي سان جيرمان عن طريق وسطاء ولكن النادي الفرنسي رفض عرض برشلونة حيث يتحفظ النادي الفرنسي على بيع نيمار الذي يعتبر أبرز نجوم الفريق.

وترك نيمار برشلونة قبل موسمين ورحل إلى سان جيرمان مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي والتي تبلغ 222 مليون يورو ليصبح نيمار اللاعب الأغلى في العالم وفي تاريخ اللعبة حتى الآن.

وبعد موسمين عانى فيهما نيمار من الإصابات ، يرغب اللاعب في العودة إلى برشلونة بجوار الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز حتى إذا اضطر إلى التنازل عن جزء من راتبه.

كلمات دالّة

#نيمار, #برشلونة, #باريس سان جيرمان

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