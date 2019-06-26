سيلفا يرحل عن مانشستر سيتي نهاية الموسم المقبل

أعلن لاعب الوسط الإسباني ديفيد سيلفا إنه سيرحل عن مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنهاية موسم 2019-2020.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية إجابة اللاعب الإسباني البالغ عمره 33 عاما عند سؤاله هل سيستمر فيما بعد الموسم المقبل: لا هذا آخر موسم لي، فعشرة أعوام كافية لي. إنه الوقت المثالي لي.



وتابع: سيتي كان يتفاوض من أجل التمديد لموسمين لكني قررت التوقيع لموسم واحد لذا سأنتهي عند عشر سنوات. وأضاف: هذا يكمل العقد. وهذا رقم جيد. لا أتخيل أن ألعب لفريق آخر ضد سيتي. لذا عشر سنوات كافية.



ونال سيلفا، الذي انضم إلى سيتي قادما من فالنسيا في 2010، أربعة ألقاب في الدوري الممتاز بالإضافة إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في مناسبتين وكأس الأندية الإنجليزية للمحترفين أربع مرات.