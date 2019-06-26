شبيه ميسي "الإيراني" ينفي استغلاله عشرات النساء جنسياً

كشفت تقارير صحافية أن 23 فتاة رفعن دعوى قضائية ضد الشاب الإيراني الذي يشبه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وذلك بعدما استقل الشبه الشديد للدخول في علاقات عاطفية وجنسية.

وأكدت التقارير أن الإيراني رضا والذي يعمل كعارض أزياء، تلقى دعاوى قضائية من 23 فتاة تحدثن عن استغلاله للشبه الشديد بينه وبين ليونيل ميسي من أجل نواحٍ جنسية.

ونفى الشاب الإيراني الأخبار المتداولة عبر بث مقطع مصور في حسابه على "إنستغرام"، قال فيه إن الخبر ملفق ولا أساس له من الصحة.

وأضاف: لو كانت هذه الأخبار صحيحة لكنت في السجن الآن، لا تصدقوا مثل هذه الأخبار فهي غير صحيحة، وسأفعل ما بوسعي لمحاربتها بشكل قانوني والتأكيد على نظافة اسمي.