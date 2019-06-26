كروس: لن ألعب في قطر أو الصين

قال لاعب خط الوسط الألماني، توني كروس، المتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2014 لكرة القدم بالبرازيل، إنه يستبعد إنهاء مسيرته الاحترافية في دول معينة حتى لو كان هذا يعني رفض عروض مربحة بشكل كبير في نهاية مشواره كلاعب.

وقال كروس "29 عاما" لاعب ريال مدريد الإسباني في مقابلة نشرتها صحيفة "شبورت بيلد" يوم الأربعاء: يمكنني الآن بالفعل استبعاد هذا، لن ألعب في الولايات المتحدة أو الصين أو قطر.

ويرتبط كروس بعقد مع ريال مدريد يستمر حتى عام 2023، وقال اللاعب إن طول فترة هذا العقد قد اختير بعناية، موضحا: عمر الثالثة والثلاثين قد يكون جيدا لنهاية المشوار. وعندها ستكون لدي فرصة للاختيار.

ووصف كروس انتقاله إلى ريال مدريد قادما من بايرن ميونخ الألماني في عام 2014، بأنه كان أفضل قرار بالنسبة له.