ميسي يعود إلى "ماراكانا" بعد 5 أعوام من خيبة المونديال

مرت خمس سنوات منذ أن وطئت قدم اللاعب الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي لآخر مرة أرضية ملعب "ماراكانا" الأسطوري بالبرازيل، وكان ذلك تحديدا في نهائي بطولة كأس العالم 2014 الذي خسره مع منتخب بلاده أمام المنتخب الألماني، وها هو نجم برشلونة الإسباني يستعد للعودة لهذا الملاعب مجددا ولكن هذه المرة لمواجهة فنزويلا في دور الثمانية لبطولة كوبا أميركا 2019.



ومنذ ذلك الحين، تجرع ميسي إحباطات متتالية مع المنتخب الأرجنتيني، وذلك عندما خسر نهائي بطولة كوبا أميركا في عامين متتاليين (2015 و2016)، بالإضافة إلى خروجه المبكر من مونديال 2018 بروسيا على يد المنتخب الفرنسي الذي فاز باللقب.

ويستعد ميسي يوم الجمعة لكتابة فصل جديد من تاريخه مع ملعب "ماراكانا" عندما يقود منتخب بلاده أمام فنزويلا التي كان لها الغلبة في اللقاء الودي الأخير الذي جمع بين البلدين على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، معقل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في مارس الماضي.



وبدأ الفريقان استعداداتهما للمباراة مبكرا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وأصبح المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، قاب قوسين أو أدنى من تحديد تشكيلته الأساسية التي سيخوض بها هذه المباراة الحاسمة.



ويعتمد سكالوني على ثمانية لاعبين بشكل أساسي وهم: فرانكو أرماني ونيكولاس أوتاميندي و نيكولاس تاغليافيكو ودي باول و لياندرو باريديس وميسي ولاوتارو مارتينيز وسيرخيو أغويرو.



فيما ستنحسر خيارات المدرب الأرجنتيني بالنسبة لأسماء اللاعبين الثلاثة الذي سيكملون التشكيلة الأساسية للأرجنتين بين اللاعبين رينزو سارافيا وميلتون كاسكو، وذلك لشغل مركز الظهير الأيمن، و جيرمان بيزيا وخوان فويث في مركز قلب الدفاع بجانب أوتاميندي، و ماركوس أكونيا وجيوفاني لو سيلسو في وسط الملعب.



واكتسب المنتخب الأرجنتيني دفعة معنوية قوية بعد أن حقق الفوز على قطر بثنائية نظيفة في أخر مباريات الفريق في المجموعة الثانية، مما منح لاعبي الفريق فرصة لالتقاط الأنفاس وبدأ مرحلة جديدة في البطولة بعيدا عن الضغوط بعد أن كانوا مهددين بالخروج مبكرا بعد السقوط في مباراتهم الأولى أمام كولومبيا والتعادل في المباراة الثانية أمام باراغواي.



ويتحمل ميسي الجزء الأكبر من مسؤولية قيادة الأرجنتين إلى الوصول إلى نهائي جديد وحصد لقب يضاف إلى خزينة بطولات الفريق الذي غاب عنه التوفيق والحظ في البطولات الدولية والإقليمية منذ فترة كبيرة.



وكانت المرة الأخيرة التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني الأول بلقب على المستوى الدولي في عام 1993 عندما توج بلقب بطولة كوبا أميركا التي أقيمت في الإكوادور بعد فوزه على المنتخب المكسيكي 2 - 1 في المباراة النهائية.



ويحلم ميسي ورفاقه بإعادة الأرجنتين مجددا لمنصات التتويج وذلك بعدما أخفق هذا الجيل من اللاعبين في حصد أي ألقاب لمنتخب بلادهم خلال السنوات الأخيرة رغم وصولوهم للمباراة النهائية في ثلاث سنوات متتالية في بطولتي كأس العالم وكوبا أميركا.



هذا بالإضافة إلى أن ميسي، يحمل مسؤولية حلمه الشخصي وهو الحصول على لقب مع الأرجنتين قبل انتهاء مسيرته الرياضية الحافلة والتي شهدت فوزه بذهبية أولمبياد بكين عام 2008 وبلقب مونديال الشباب 2005 بهولندا، ولكن غاب عنها تحقيق أي إنجاز مع المنتخب الأرجنتيني الأول.