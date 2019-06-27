الدولي الهولندي سيليسن يحمي مرمى فالنسيا

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء أن حارسه الاحتياطي الدولي الهولندي ياسبر سيليسن الذي يلعب في صفوفه منذ عام 2016، انضم إلى مواطنه فالنسيا في صفقة قدرت قيمتها بـ 35 مليون يورو.

وجاء في بيان نشره بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين "توصل ناديا برشلونة وفالنسيا إلى اتفاق لانتقال ياسبر سيليسن. سيدفع نادي فالنسيا 35 مليون يورو لبرشلونة".

وانضم سيليسن (30 عاما) إلى النادي الكتالوني عام 2016 قادما من أياكس أمستردام الهولندي، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه كأساسي بين الخشبات الثلاث وظل رديفا للحارس الدولي الألماني مارك-اندريه تير شتيغن.

وأحرز سيليسن خلال الفترة التي قضاها في النادي الكتالوني خمسة ألقاب، اثنان منها في الدوري ومثلهما في الكأس المحلية، إضافة إلى كأس السوبر الإسبانية مرة واحدة.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن رحيل سيليسن إلى فالنسيا سيسرع من وصول الحارس البرازيلي نيتو، الذي من المرجح أن يسلك الاتجاه المعاكس والانتقال من فريق "الخفافيش" إلى "كامب نو" ليصبح الرقم 2 في الفريق.