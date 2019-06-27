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بايرن ميونخ يستعين بنجوم النادي في قطاع المراحل السنية

المصدر: ميونخ - د ب أ
الهداف الألماني كلوزه مع المدافع الأرجنتيني ديميكليس
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أعلن نادي بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، يوم الخميس استمرار ميروسلاف كلوزه، مهاجم المنتخب الألماني السابق، بالنادي البافاري مدربا في قطاع الشباب لكنه لن يتولى تدريب فريق تحت 19 عاما.

وأوضح بايرن أن كلوزه (41 عاما) سيظل مدربا لفريق تحت 17 عاما، بينما سيتولى مارتين ديميكليس مدافع بايرن السابق تدريب فريق تحت 19 عاما.

وقال حسن صالح حميديتش، مدير الكرة في بايرن ميونخ: كان مارتين ديميكليس جاهزا على الفور لتولي هذه المسؤولية المهمة مع فريق تحت 19 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن الأرجنتيني ديميكليس كان سفيرا لنادي بايرن كما كان ضمن الجهاز الفني لفريق ملقة الإسباني في موسم 2017 - 2018 .

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#كلوزه, #ديميكليس, #بايرن, #ميونخ

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