جون تيري: لا أحد يستطيع النجاح في تشيلسي أكثر من لامبارد

توقع المدافع الدولي الإنجليزي السابق جون تيري نجاح مواطنه وزميله السابق في تشيلسي فرانك لامبارد في حال تسلم مهمة تدريب بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بسبب أخلاقياته في العمل وقدرته على النجاح تحت الضغط.

وتجمع مسيرة طويلة وصداقة متينة اللاعبين الأسطورتين السابقتين مع فريق "البلوز"، إلى جانب العديد من الألقاب، من بينها الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات وبلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2012.

ومن المتوقع أن يغادر لامبارد فريقه الحالي دربي كاونتي (الدرجة الثانية في نظام البطولات في إنجلترا) بعد عام من تسلمه مهامه على دكة المدربين للإنتقال إلى ملعب "ستامفورد بريدج" في بحث تشلسي عن مدرب خلفا للإيطالي ماوريتسيو ساري العائد إلى بلاده لتدريب يوفنتوس بعد موسم واحد مع الفريق اللندني قاده خلال للفوز بـ"يوروبا ليغ" واحتلال المركز الثالث في الدوري المؤهل لمسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل.

وقال تيري لصحيفة "دايلي مايل" البريطانية: بعد الموسم الذي قضاه مع دربي كاونتي، والعقوبة المفروضة على تشيلسي بعدم إجراء تعاقدات، لا أحد أفضل من لامبارد للنجاح مع تشيلسي، إنه التوقيت المثالي بالنسبة له وللنادي.

ومع انتهاء مسيرته كلاعب انغمس تيري بدوره في التدريب، إذ يشغل حاليا منصب المدرب المساعد لمدرب أستون فيلا دين سميث الذي قاده للعودة إلى الدوري الممتاز بفوزه في المباراة النهائية للملحق على دربي بالذات.

وفي حال انتقل لامبارد إلى "ستامفورد بريدج" فسيكون المدرب الرابع عشر الذي يشرف على الفريق منذ أن اشترى الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش النادي اللندني عام 2003.

ويؤمن تيري أن لامبارد يملك الصفات المناسبة لمواجهة التحديات، وقد يكون الملف الأكثر شائكة عدم قدرة تشيلسي على إيجاد البديل لنجمه البلجيكي إدين هازار المنتقل أخيرا إلى ريال مدريد الإسباني، بسبب العقوبة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عليه لمخلافته قانون التعاقد مع القُصّر وعدم تمكنه من ضم لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات الصيفية لعام 2019، والشتوية في يناير 2020.

و أردف تيري قائلا: كان فرانك تحت الضغط للنجاح مع تشيلسي عندما وصل من ويست هام (2001)، ولم يختبئ من ذلك، مضيفا: أستمتع بذلك وبات أعظم لاعب في تاريخ تشيلسي.

وتابع: ما جعل منه هذا اللاعب، هو رغبته في بذل كل مجهود من جسده ومن كل من حوله من خلال التدريب وأن الناس تندهش من عدد أهدافه، ولكنهم لا يدركون مقدار التفاني الذي كان يبذله خلال المباراة، هو صارم بحق نفسه الآن كمدرب.

ورأى تيري أن لامبارد بإمكانه أن يستخدم مسألة منع تشيلسي من التعاقد مع لاعبين جدد بطريقة إيجابية، وذلك عن طريق الدفع بالمواهب الشابة التي تشق طريقها في أكاديمية النادي.

وختم قائلا في إشارة إلى الانتقادات التي طالت ساري لعدم منح اللاعب الموهوب الشاب كالوم هودسون - أودوي (18 عاما) وزميله روبن لوفتوس - شيك (23 عاما) المزيد من الوقت على أرض الملعب: تسلم لامبارد زمام الأمور وعقوبة عدم التعاقد مع لاعبين سيمنحان الثقة للاعبين الشبان من الأكاديمية بإمكانية ترفيعهم إلى الفريق الأول لتشيلسي.