ليفربول يعزز دفاعه بموهبة هولندية

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي ليفربول، وصيف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الخميس توصله إلى اتفاق لضم المدافع سيب فان دن بيرغ "17 عاما" من زفوله الهولندي.

وتحسم صفقة انتقال اللاعب رسميا في يوليو، وذلك بعقد طويل المدى، بحسب ما ذكره ليفربول، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وقال فان دن بيرغ، لاعب المنتخب الهولندي للشباب (تحت 19 عاما) في تصريحات لموقع نادي ليفربول على الإنترنت: إنه شعور رائع.

وأضاف: ليفربول بالنسبة لي أكبر أندية العالم، والصفقة تشكل حلما تحول إلى حقيقة... أعتقد أنه أفضل مكان أتطور فيه وأتمنى أن أخوض الكثير من المباريات هنا.

تجدر الإشارة إلى أن فان دن بيرغ خاض 15 مباراة بقميص فريق زفوله في الدوري الهولندي الموسم الماضي.