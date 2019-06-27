نائب برشلونة: نيمار يريد العودة إلى صفوف الفريق

يريد نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، بحسب ما ذكر نائب رئيس بطل إسبانيا يوم الخميس، مؤكدا أن فريقه لم يدرس ملف اللاعب أو يتصل به.

وقال جوردي كاردونير في مؤتمر صحافي في ملعب "كامب نو": ما هو صحيح، في الوقت الحالي، ما قرأته، وما سمعته، يبدو دقيقا، وهو أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة.

وأضاف أن برشلونة لم يتصل بعد باللاعب الذي انتقل من الفريق الكتالوني إلى باريس سان جرمان الفرنسي في 2017 مقابل 222 مليون يورو: في الوقت الراهن، المؤكد حصوله، أن عدة لاعبين، وليس نيمار لوحده، يريدون اللعب مع فريق كبير مثل برشلونة.

وأردف المسؤول :من المحتمل أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة، لكن نحن كهيئة إدارية لم ندرس بعد هذا الموضوع ولم نضعه على الطاولة، مشيرا إلى تركيزهم على اللاعبين الراحلين لتخفيف أعباء النادي وإحداث توازن مع التعاقدات الجديدة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية يوم الثلاثاء أن نيمار توصل إلى "اتفاق شفهي" مع برشلونة الذي حمل ألوانه بين 2013 و2017 وأحرز معه دوري أبطال أوروبا في 2015، مشيرة إلى موافقته على تخفيض راتبه إلى النصف مقابل ما يتقاضاه حاليا، لينال 24 مليون يورو القريب مما كان يتقاضاه في برشلونة.

وكانت قناة "غلوبو ايسبورتي" أشارت قبل عشرة أيام إلى مفاوضات متقدمة بين برشلونة وسان جرمان لاستعادة المهاجم الدولي البالغ 27 عاما والغائب راهنا عن بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاده بسبب الإصابة.

كما أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن نادي العاصمة الفرنسية جاهز للتخلي عن نيمار هذا الصيف، في وقت أكد رئيس النادي الباريسي القطري ناصر الخليفي أن الباب ليس مقفلا أمام أي لاعب، إذا لم ينخرط في المشروع، موجها انتقادات لاذعة لنيمار تحديدا.

ونقلت "غلوبو" عن مصادر قريبة من الملف أن رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو اقترح على سان جرمان 100 مليون يورو زائد لاعبين إضافيين، على غرار الفرنسيين عثمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي والكرواتي إيفان راكيتيتش، ما يقلل من القيمة المالية الإجمالية للصفقة في نادٍ يعاني من الديون ويحاول تعويض خروجه المخيب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

ويرتبط نيمار الذي غادر كتالونيا قبل عامين، بعقد مع الفريق الفرنسي حتى 2022، لكن فريقه الذي أنفق 400 مليون يورو لضمه مع المهاجم اليافع كيليان مبابي يحصد خيبة تلو الأخرى في دوري الأبطال، وودع المسابقة للعام الثالث تواليا من الدور ثمن النهائي.

وفي مقابلته مع فرانس فوتبول، قال الخليفي: يتوجب على اللاعبين تحمل مسؤولياتهم أكثر من قبل.. يجب أن يكون ذلك مختلفا. يتوجب عليهم بذل المزيد، والعمل أكثر، ليسوا هنا من أجل الاستمتاع. وفي حال لم يوافقوا، فالأبواب مشرعة لرحيلهم.